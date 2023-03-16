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Esad Türkiye ile masaya oturma şartını açıkladı

Esad Türkiye ile masaya oturma şartını açıkladı
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ancak Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesi halinde görüşebileceğini söyledi.

RIA-Novosti'ye demeç veren Beşar Esad, "(Herhangi bir görüşme) Türkiye'nin Suriye topraklarından tamamen ve herhangi bir belirsizlik olmadan çekilmeye hazır olduğu noktaya ulaşmamızla bağlantılıdır" ifadesinde bulundu.

Esad'ın açıklamaları, 2011 Suriye iç savaşından sonra Erdoğan ve Esad arasında kopan bağları onarmaya çalışan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden bir gün sonra geldi.

Türkiye'nin Şam yönetimine muhalif isyancı gruplara verdiği desteğe atıfta bulunan Esad, Ankara'nın ayrıca "terörizme verdiği tüm desteği kesmesi" gerektiğini belirtti. Esad, "Erdoğan ile görüşmem ancak bu şekilde gerçekleşebilir" açıklamasında bulundu. 

Esad ayrıca şu sözleri ifadesine ekledi: 

"Suriye'deki savaşın sona ermesine yol açmayacaksa herhangi bir görüşmenin ne önemi olabilir ve neden düzenlensin ki?"

Etiketler beşar esad suriye görüşme recep tayyip erdoğan Türkiye
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