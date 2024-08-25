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Esad: ''Türkiye Suriye'nin topraklarından çekilmeli''

Esad: ''Türkiye Suriye'nin topraklarından çekilmeli''
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Suriye lideri Esad Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin normale dönmesi için şartını yineledi ve "Kriterimiz egemenlik, Türkiye Suriye'nin topraklarından çekilmeli" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme çağrısında bulunmuştu.

Almanya'da, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçının ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk" demişti.

Erdoğan, şunları söylemişti: "Biz davetimizi yapacağız, bu davetle Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme konusunda Sayın Putin'in yaklaşımı var. Irak Başbakanı'nın yaklaşımı var. Arabuluculuktan bahsediyoruz, komşumuzla niye olmasın?"

Esad'tan yanıt geldi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Meclisin dördüncü yasama oturumunun açılışı münasebetiyle Halk Meclisi önünde açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Beşar Esad, buradaki konuşmasında Türkiye ile ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"Mevcut durumun küresel bir kriz olduğunu" diyen Esad, "Türkiye ile ilişkilere ilişkin birden fazla tarafın, yani Rusya, İran ve Irak'ın ortaya koyduğu girişimleri ele aldık" ifadelerini kullandı.

"Her geçen gün ilerleme kaydedilmedikçe sadece Suriye tarafında değil, Türkiye tarafında da hasar birikiyordu" ifadesini kullanan Esad, şunları söyledi: "Bu girişimlerle ilgilenirken, eğer niyet zararlı değilse genellikle komşu ülkeler arasında çatışmayan ilkelerimizden ve çıkarlarımızdan yola çıktık.  Egemenlik ve uluslararası hukuk, ilişkilerin onarılması konusunda ciddi olan tüm tarafların ilkeleriyle tutarlıdır ve terörle mücadele her iki tarafın da ortak çıkarıdır.

Gerçek nedenlerini göremediğimiz bir sorunu nasıl çözebiliriz?" diye soran Esad, "İlişkiyi yeniden tesis etmek için öncelikle bu ilişkinin bozulmasına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılması gerekir ve biz hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir müzakere sürecinin başarılı olması için güvenilecek bir referansa ihtiyacı vardır" diye konuşan Esad, "Daha önceki toplantılarda sonuç alamamanın nedenlerinden biri de referans eksikliğidir. Suriye, Türkiye’nin işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve teröre verdiği desteği durdurması gerektiğini sürekli vurguluyor" dedi.

Esad, açıklamasında şunları ifade etti: "Suriye’nin şu anda bahsettiği aşama, temeller ve ilkeler aşamasıdır, çünkü onun başarısı daha sonraki başarıların temelini oluşturmaktadır. Türk yetkililerin açıklamaları asılsızdır, kriterimiz egemenliktir."

 

Etiketler recep tayyip erdoğan beşar esad Suriye türkiye egemenlik kriter
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