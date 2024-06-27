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Esad Türkiye'ye mesaj yolladı: ''Tüm girişimlere açığız''

Esad Türkiye'ye mesaj yolladı: ''Tüm girişimlere açığız''
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Suriye Devlet Başkanı Esad, kendilerinin tavrının Türkiye ile ilişkileri normalleştirme konusunda 'olumlu' olduğunu belirterek Şam'ın bu yöndeki girişimleri memnuniyetle karşıladığının altını çizdi.

Suriye lideri Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyetin Şam'daki kabulü sırasında yaptığı açıklamada, Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu vurguladı.

Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Esad, "Suriye, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine, bu sürecin egemenliğine saygı ve Suriye devletinin egemenliğini tüm ülke toprakları üzerinde yeniden tesis etme arzusuna dayanması halinde olumlu yaklaşmaktadır" dedi.

Şam'ın bu yöndeki girişimleri memnuniyetle karşıladığını kaydeden Esad, bunun 'ilgili tarafların Suriye'de ve tüm bölgede istikrarı güçlendirme arzusunu yansıttığını' söyledi.

Lavrentyev ise Rusya'nın Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerin düzeltilmesiyle ilgilenen tüm ülkelerin girişimlerini desteklediğini teyit ederek, arabuluculuğun başarısı için koşulların her zamankinden daha elverişli olduğunu, Rusya'nın müzakereleri ilerletmek için çalışmaya hazır olduğunu ve hedefin Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi olduğunu vurguladı.

25 Nisan 2023 tarihinde Moskova'da Rusya, İran, Suriye ve Türkiye savunma bakanları arasında dörtlü görüşmeler gerçekleştirilmişti. Görüşmelerde Suriye'de güvenliğin güçlendirilmesi ve Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesi için atılacak pratik adımlar da ele alınmıştı. Aynı yılın 9 Temmuz'unda Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye-Türkiye ilişkilerinin çözümüne yönelik yol haritasının tamamlanmasının ardından Suriye ve Türkiye liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelebileceğini dile getirmişti.

 

Etiketler türkiye beşar esad Suriye açıklama Türkiye ile ilişkiler
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