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Esad'dan Putin'e telefon: Hakkınız var

Esad'dan Putin'e telefon: Hakkınız var

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Ukrayna'ya askeri müdahale başlatan Moskova yönetimine desteklerini yineledi.

Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye'deki rejimin lideri Esad, Ukrayna'ya 24 Şubat'ta askeri müdahale emrini veren Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Esad, NATO'nun genişlemesine karşı çıkmanın Moskova yönetiminin hakkı olduğunu savunarak, Rusya'nın yanında olduklarını belirtti.

Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, 22 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararını desteklediklerini ve Rusya'nın atacağı adımlara destek vereceklerini açıklamıştı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçleri Koalisyonu (SMDK) dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini kınamıştı.

Etiketler esad putin telefon
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