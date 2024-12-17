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Esad'ın hapishanesinde bulunmuştu, kimliği şoke etti

Esad'ın hapishanesinde bulunmuştu, kimliği şoke etti
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Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki bir hapishanede muhabirler tarafından bulunan ve aylardır gün ışığı görmediğini söyleyen kişinin Esad'ın ajanı olduğu ortaya çıktı.

CNN International muhabiri Clarissa Ward, Suriye’de bir hapishaneden yaptığı yayın sırasında 3 aydır karanlık bir hücrede tutulduğunu söyleyen bir adamın serbest kalış anına tanıklık etmiş ve bu anlar dünya gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. Hapishanede serbest bırakıldığı anlarda "Ben sivilim" diyen adamın düzgün kıyafeti ve sağlıklı görüntüsü kafa karışıklığı yaratmıştı. Gerçekler daha sonra ortaya çıktı; CNN’in haberine göre, yerel halk bu kişinin, Esad rejimine bağlı bir istihbarat görevlisi olduğunu iddia etti.

Adam kendisini Humus’tan Adel Ghurbal olarak tanıtarak, üçüncü kez bir hapishanede tutulduğunu söylemişti. Ancak pazartesi günü ele geçirilen bir görüntüde, adamın Esad rejiminin Hava Kuvvetleri İstihbarat Müdürlüğü’nde görev yapan Teğmen Salama Muhammed Salama olduğu belirtildi. Humus’taki bir mahalle sakini, Salama’nın askeri üniformayla çekilmiş fotoğrafını CNN ile paylaştı ve yüz tanıma teknolojisi, hücredeki adam ile yüzde 99’dan fazla eşleşme sağladı. Salama’nın gasp ve tacizle suçlandığı da ortaya çıktı.

Salama’nın Şam hapishanesine nasıl ve neden düştüğü ise belirsizliğini koruyor. CNN, serbest bırakıldıktan sonra kendisiyle tekrar iletişim kuramadığını ve şu anda nerede olduğunun bilinmediğini bildirdi.

CNN

Etiketler Suriye beşar esad hapishane ajan istihbaratçı
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