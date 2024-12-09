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Esad'ın ölüm zindanları ortaya çıktı: Binlerce tutsak kurtarılmayı bekliyor

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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle yeraltı zindanlarında binlerce tutsak olduğu ortaya çıktı.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde devirdi.

GİZLİ YERALTI HÜCRELERİ

Suriye'de rejimin düşmesiyle işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nden sağ kurtulanlar, insanların gizli yeraltı hücrelerinde tutulduğunu söyledi. Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil savunma grubu, raporların araştırıldığını açıkladı.

Sosyal medya platformu X'te yazan grup, cezaevine beş "uzman acil durum ekibi" konuşlandırıldığını ve bu ekiplere cezaevinin düzenini bilen bir rehberin yardım ettiğini duyurdu.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle yeraltı zindanlarında binlerce tutsak olduğu ortaya çıktı.

"YER ALTI KAPILARININ KODLARINI VERİN"

Şam'daki yetkililer, bazıları havalandırma yetersizliğinden dolayı "neredeyse boğulma tehlikesiyle karşı karşıya" olan tutukluların serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yetkililer, sosyal medya üzerinden, Esad rejimindeki eski askerlere ve cezaevi çalışanlarına, muhalif güçlere elektronik yer altı kapılarının kodlarını vermeleri çağrısında bulundu.

"100 BİNDEN FAZLA TUTUKLU KAMERADA GÖRÜNDÜ"

Muhalif yetkililer, "güvenlik kameralarından görülebilen 100 binden fazla tutukluyu serbest bırakmak için" kapıları açamamış olduklarını söylüyorlar. Hapishanenin alt kısımlarına ulaşma çabalarını gösteren videolar, internette ve El Cezire de dahil olmak üzere haber kanallarında dolaşıyor.

SURİYELİLER YAKINLARINI GÖREBİLMEK İÇİN ORAYA KOŞTU

Videolarda, Esad rejimi döneminde binlerce mahkumun işkence görüp infaz edildiği söylenen Sednaya'dan serbest bırakılanlar arasında yakınlarının olup olmadığını görmek için koşan Suriyeliler görülüyor.

3 BİN 500'DEN FAZLA TUTUKLUYU SERBEST BIRAKTILAR

Cumartesi günü Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ), şehrin kontrolünü ele geçirdiği sırada Humus Askeri Hapishanesi'nden 3 bin 500'den fazla tutukluyu serbest bıraktığını duyurdu. Pazar günü erken saatlerde başkente giren HTŞ, Esad döneminin en karanlık suistimallerinin sembolü haline gelen "Sednaya Hapishanesi'nde tiranlık döneminin sona erdiğini" açıkladı.

"ÖLÜM KAMPINA DÖNÜŞTÜ"

İnsan hakları gruplarının 2022 raporunda, Sednaya'nın iç savaşın başlamasının ardından "fiilen bir ölüm kampına" dönüştüğü belirtiliyor. Şam'ı ele geçiren rejim karşıtı güçler, Sednaya Hapishanesi'nde bulunamayan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalışıyor.

Etiketler beşar esad zindan hapishane
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