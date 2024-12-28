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Esad'ın on binlerce kişinin katili olan amcasının izi bulundu

Esad'ın on binlerce kişinin katili olan amcasının izi bulundu
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Lübnan basını, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın amcası ve 1982'deki Hama Katliamı'nı yapan birliklerin komutanı Rıfat Esad'ın Lübnan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçtiğini yazdı.

Lübnan'ın El-Cedid televizyon kanalının haberinde, Rıfat Esad'ın Beyrut'tan çıkmak için kullandığı pasaportun fotoğraflarına yer verildi. Rıfat Esad'ın beraberinde 2 kişiyle 24 Aralık'ta Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan özel bir jetle Dubai'ye gittiği belirtildi.

Lübnan güvenlik güçlerinin Suriye'de katliamlarıyla bilinen Mahir Esad'ın komutanlığını yaptığı 4. Tümen'den el-Kureydi ailesinden eski bir subayı 170 bin dolarla gözaltına aldığı bildirildi.

Rıfat Esad'ın torunu ile gelininin sahte pasaportla Lübnan'dan çıkmaya çalıştığı için Beyrut'taki havalimanında gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esed (86), Hafız Esad'ın yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Başta 1982'deki Hama Katliamı olmak üzere işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle hakkında uluslararası mahkemelerce suçlamalar bulunuyor.

Fransa'da 2021'de yolsuzluk ve Suriye devlet fonlarının yasa dışı kullanımından suçlu bulunan Rıfat Esad 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suriye basınında çıkan haberlerde 2021'de Beşar Esad'ın af kararının ardından amcasının Şam'a döndüğü ifade edilmişti.

HAMA KATLİAMI

Dönemin Suriye lideri Hafız Esad'ın kardeşi Rıfat Esad komutanlığındaki özel kuvvetler, 2 Şubat 1982'de ülkenin orta kesimindeki Hama ilindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın rejime karşı başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşatarak önce havadan bombardıman yapmış, daha sonra topçu atışları ve toplu idamlarla 27 günde on binlerce kişiyi katletmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) raporuna göre, Hama il merkezinde 2-28 Şubat 1982 tarihlerinde yapılan katliamda en az 30 bin sivil can verirken alıkonan en az 17 bin sivilden haber alınamadı.

Humus'kaki Tedmur (Palmira) Hapishanesi'ne götürüldükleri düşünülen ve daha sonra haber alınmayan kişilerin aileleri, yakınlarının katledildiğini düşünüyor.

SNHR'nin raporuna göre, rejim güçlerinin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar ve bombalamalarda El-Asida, Es Sehhane, El-Kilayniyye, Ez Zenbak, El-Hayriyya ve El Başuriyye gibi semtler yoğun şekilde hedef alınırken kent merkezinin yaklaşık üçte biri yerle bir oldu.

Katliamda 88 cami, 3 kilise ve çok sayıda tarihi eser de tahrip edildi.

Etiketler Rıfat Esad esad beşar esad katil
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