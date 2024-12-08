Esad'ın Suriye'yi terk etmeden önceki son talimatı ortaya çıktı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin devrik lideri Esad'ın, Suriye'deki çatışmanın bir dizi tarafıyla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etmeye ve ülkeyi terk etmeye karar aldığını belirterek, barışçıl bir iktidar devri talimatı verdiğini duyurdu.

Rusya, Suriye'deki gelişmelerle ilgili bir açıklama yaparak Beşar Esad’ın ülkeyi terk ettiğini duyurdu. Esad'ın bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddiaların ardından uçağının düşmüş olabileceği gündeme gelmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Suriye'deki çatışmanın bir dizi tarafıyla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etmeye ve ülkeyi terk etmeye karar aldığını, Rusya'nın müzakerelere dahil olmadığı barışçıl bir iktidar devri talimatı verdiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Beşar Esad, Suriye topraklarındaki silahlı çatışmanın bir dizi katılımcısıyla yaptığı müzakereler sonucunda cumhurbaşkanlığı görevini bırakmaya karar verdi ve iktidar devrinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesi talimatını vererek ülkeyi terk etti” açıklamasında bulundu.

Bakanlık ayrıca, Rusya'nın herhangi bir iktidar devri görüşmesinde yer almadığını ve Moskova'nın gelişen olaylardan endişe duyduğunu belirtti.

Suriye Başbakanı'ndan açıklama

Esad'ın ülkeyi terk ettiği yönündeki iddialara ilişkin Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, açıklama yaptı.

Suudi Arabistan televizyon kanalı Al Arabiya'ya konuşan Suriye Başbakanı Celali, Esad'ın dün geceden bu yana nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Celali, dün gece geç saatlerde Esad ile iletişimini kaybettiğini ifade etti.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, 'Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını' belirtmişti. Kamu mallarına zarar verilmemesi çağrısında bulunan Celali, "Kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Celali, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.