  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Esad'ın Suriye'yi terk etmeden önceki son talimatı ortaya çıktı

Esad'ın Suriye'yi terk etmeden önceki son talimatı ortaya çıktı

Esad'ın Suriye'yi terk etmeden önceki son talimatı ortaya çıktı
Güncelleme:

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin devrik lideri Esad'ın, Suriye'deki çatışmanın bir dizi tarafıyla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etmeye ve ülkeyi terk etmeye karar aldığını belirterek, barışçıl bir iktidar devri talimatı verdiğini duyurdu.

Rusya, Suriye'deki gelişmelerle ilgili bir açıklama yaparak Beşar Esad’ın ülkeyi terk ettiğini duyurdu. Esad'ın bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddiaların ardından uçağının düşmüş olabileceği gündeme gelmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Suriye'deki çatışmanın bir dizi tarafıyla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etmeye ve ülkeyi terk etmeye karar aldığını, Rusya'nın müzakerelere dahil olmadığı barışçıl bir iktidar devri talimatı verdiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Beşar Esad, Suriye topraklarındaki silahlı çatışmanın bir dizi katılımcısıyla yaptığı müzakereler sonucunda cumhurbaşkanlığı görevini bırakmaya karar verdi ve iktidar devrinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesi talimatını vererek ülkeyi terk etti” açıklamasında bulundu.

Bakanlık ayrıca, Rusya'nın herhangi bir iktidar devri görüşmesinde yer almadığını ve Moskova'nın gelişen olaylardan endişe duyduğunu belirtti.

Suriye Başbakanı'ndan açıklama

Esad'ın ülkeyi terk ettiği yönündeki iddialara ilişkin Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, açıklama yaptı.

Suudi Arabistan televizyon kanalı Al Arabiya'ya konuşan Suriye Başbakanı Celali, Esad'ın dün geceden bu yana nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Celali, dün gece geç saatlerde Esad ile iletişimini kaybettiğini ifade etti.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, 'Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını' belirtmişti. Kamu mallarına zarar verilmemesi çağrısında bulunan Celali, "Kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Celali, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

 

Etiketler beşar esad Suriye Rusya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Şimşek'in ''tavsiyesi'' sonrası devletin 1 paket sigaradan kazandığı vergi hesaplandı Bakan Şimşek'in ''tavsiyesi'' sonrası devletin 1 paket sigaradan kazandığı vergi hesaplandı Chery'nin lüks, sanat ve konforu birleştiren sedanı ARRIZO 8 ortaya çıktı Chery'nin lüks, sanat ve konforu birleştiren sedanı ARRIZO 8 ortaya çıktı Vurdu, gol oldu! Arda Güler, Real Madrid'teki ilk golünü attı Vurdu, gol oldu! Arda Güler, Real Madrid'teki ilk golünü attı Muhalif gruplar kazandı; Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü! Muhalif gruplar kazandı; Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü! Bakan Işıkhan asgari ücret zammı için ''söz'' verdi Bakan Işıkhan asgari ücret zammı için ''söz'' verdi Banka hesaplarındaki mevduatlar için devlet güvencesi değişti Banka hesaplarındaki mevduatlar için devlet güvencesi değişti Suriye'de rejim çöktü! Esad Şam'ı terk etti: ''Seçime hazırız!'' Suriye'de rejim çöktü! Esad Şam'ı terk etti: ''Seçime hazırız!'' Rojin'in babasından şoke eden açıklama: Kızımın vücudunda 2 erkeğe ait DNA bulundu Rojin'in babasından şoke eden açıklama: Kızımın vücudunda 2 erkeğe ait DNA bulundu Esad devrildi, MHP Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısını hatırlattı Esad devrildi, MHP Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısını hatırlattı TBMM'ye 25 yıl evli kalana emeklilik hakkı talebi... TBMM'ye 25 yıl evli kalana emeklilik hakkı talebi...
Ankara'da kahreden kaza: Bir aile yok oldu Ankara'da kahreden kaza: Bir aile yok oldu Bu sokak apartmana değil, bu apartman bir sokağa açılıyor Bu sokak apartmana değil, bu apartman bir sokağa açılıyor Gülşen sahnede sınırları alt üst etti; gören çıplak sandı Gülşen sahnede sınırları alt üst etti; gören çıplak sandı Türkiye - Suriye sınırında ''herkes vatanına dönsün'' sloganları Türkiye - Suriye sınırında ''herkes vatanına dönsün'' sloganları Esad'ın ultra lüks otomobillerini de ele geçirdiler Esad'ın ultra lüks otomobillerini de ele geçirdiler Suriye'nin kalbi Şam'da büyük coşku: Milyonlar sokakta Suriye'nin kalbi Şam'da büyük coşku: Milyonlar sokakta Beşar Esad'ın uçağının düştüğü iddia edildi Beşar Esad'ın uçağının düştüğü iddia edildi Bir sabah eviniz arsa olur mu ? İmar hakkı aktarımının ayrıntıları belli oldu Bir sabah eviniz arsa olur mu ? İmar hakkı aktarımının ayrıntıları belli oldu Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca Suriyeli sokakta Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca Suriyeli sokakta Karadeniz'de sabaha karşı büyük kabus: Kabusun boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Karadeniz'de sabaha karşı büyük kabus: Kabusun boyutu gün ağarınca ortaya çıktı