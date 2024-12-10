Esad'ın uçağı Türkiye'den mi geçti?

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ı taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmadığı açıklandı.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beşar Esad’ı Rusya’ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmadığı teyit edildi.

Esad ve ailesi, muhaliflerin Şam ve diğer bölgelerde kontrolü sağlamasının ardından Moskova'ya sığınmıştı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, SMO da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

İHA