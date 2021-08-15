Eşi benzeri görülmemiş yağış: 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı

Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonrası yaklaşık 1,42 milyon hane tehlike altında.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, mevsimsel tayfunlar sonrası gelen şiddetli yağışlar birçok eyalette hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

1,42 MİLYON HANEYE TAHLİYE ÇAĞRISI

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Kyuşu'da yer alan Fukuoka, Saga, Hiroşima ve Nagazaki eyaletlerinde toplamda 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı yapıldığını açıkladı.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı bölge genelinde 14 nehrin taştığını, yerel turizmin olumsuz etkileneceğini bildirdi.

Saga eyaletinde yağışlar sonrası Rokkaku Nehri'nin taşması sonucu oluşan sel Juntendo Hastanesinin zemin katını bastı. Hastalar üst katlara taşındı.

Bölge halkına çağrı yapan Afet İdaresi ve Okyanus Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Tanahaşi Yasufumi, halktan hayati risklere karşı her türlü önlemi almalarını istedi.

"EŞİ GÖRÜLMEMİŞ"

Yağışları "eşi görülmemiş" olarak niteleyen JMA yetkilisi Yuşi Adaçi, bu durumun bazı bölgelerde heyelan ve taşkınlara sebep olduğunu belirterek, "Acil durum ilan edilmesini beklemeyin. Yerel yetkililerin açıkladığı tahliye uyarılarını dikkate alın ve kendi güvenliğinizi sağlayın." dedi.