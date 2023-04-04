  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Eski ABD Başkanı Trump tutuklandı

Eski ABD Başkanı Trump tutuklandı

Eski ABD Başkanı Trump tutuklandı
Güncelleme:

ABD’ni eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında tutuklandı.

ABD’ni eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi’ne geldi. Trump 'Prosedür' gereği tutuklandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakim karşısında çıkan Trump 34 suçlamanın tamamını reddetti.

Etiketler trump tutuklama hakim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atatürk Havalimanı davasında bilirkişi raporu ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi haklı'' dedi
3 çocuk annesi kadın onu sokak ortasında vurmuştu: ''Beni kirletti!''
NATO üye sayısı 31'e çıktı! İşte o ülkeler
Burası İzlanda olsa beğenirsiniz ama burası Ağrı!
YÖK'ten burs ücretlerine zam müjdesi
Dilencinin yarım günlük kazancı şoke etti
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Trabzon'da: ''Dolarla ihaleler TL'ye dönecek,
Seçime 40 gün kala son seçim anketi açıklandı
Sokak röportajında Erdoğan ve AK Partililere bedduaya ev hapsi
Memur maaşları için yeni teklif: Tüm çalışanlar isteyecek