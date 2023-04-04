Eski ABD Başkanı Trump tutuklandı
ABD’ni eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında tutuklandı.
ABD’ni eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi’ne geldi. Trump 'Prosedür' gereği tutuklandı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Hakim karşısında çıkan Trump 34 suçlamanın tamamını reddetti.
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