Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell hayatını kaybetti

Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, 84 yaşında hayatını kaybetti. Powell'in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Colin L. Powell, 84 yaşında koronavirüs nedeniyle vefat etti. Powell'in ölüm haberini ailesi Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

KORONA NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Paylaşımda, "Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Colin L. Powell, bu sabah Covid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle vefat etti." ifadelerine yer verildi.

"BÜYÜK BİR AMERİKALIYI KAYBETTİK"

Yakınları, Powell'in aşılarının tam olduğunu belirterek, "Dikkat çekici ve sevgi dolu bir kocayı, babayı, büyükbabayı ve büyük bir Amerikalıyı kaybettik" dedi.

COLIN LUTHER POWELL KİMDİR?

Powell, 1989-1993 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlendi. George Bush'un ilk başkanlık dönemi olan 2001-2005 yıllarında ise Dışişleri Bakanlığı yaptı. 11 Eylül saldırılarında ABD'nin Afganistan'ı ve Irak'ı işgale ettiği sırada da yine bakanlık koltuğunda oturuyordu.

BM'YE SADDAM HÜSEYİN HAKKINDA RAPOR SUNDU

Powell, Irak'ın işgali öncesinde Saddam Hüseyin'in elinde kitle imha silahları olduğuna dair Amerikan istihbarat raporunu Birleşmiş Milletler'e sunan kişiydi. Bush'un ikinci döneminde ise koltuğunu Condoleeza Rice'a bırakmıştı.