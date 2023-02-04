Eski CIA Danışmanı Barkey'den küstah sözler! Türkiye'yi tehdit etti

Eski CIA Danışmanı Henri Barkey, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir makale kaleme aldı.

Ankara'nın Moskova ile yakınlaşmasını sindiremeyen eski CIA Danışmanı Henri Barkey, ABD Dış İlişkiler Konseyinin yayın organı Foreign Affairs'te Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küstah bir makale kaleme aldı.

TÜRKİYE İLE RUSYA İLİŞKİSİ RAHATSIZ ETTİ

Barkey, Türkiye'nin ABD'nin uyarılarına kulak asmamasını ve kendi bildiği yolda devam etmesini eleştiriyor. Ankara-Moskova ilişkilerinin gelişmesinden rahatsızlık duyduklarını belirtiyor.

Türkiye'nin "Amerika'nın uyarılarına aldırmadan Moskova'nın Batı yaptırımlarından kaçmasına ve bunların Rus ekonomisine verdiği zararı hafifletmesine yardımcı olduğunu" söyleyen Barkey, Türkiye ve Rusya'nın çıkarlarının pek çok cephede "iç içe geçtiğini", bu siyasetlerin her iki ülkeye de fayda getirdiğini ifade etti.

"BATI'NIN ETKİSİNDEN UZAKLAŞTIRILMASINA İZİN VERİLMEMELİ"

Barkey, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin gerilmesi ihtimalini de değerlendiriyor, 'Hazırlıklı olmalıyız' ifadelerini kullanıyor. Barkey, "Türkiye, Batı etkisinden uzaklaşmasına izin verilemeyecek kadar önemli bir ülkedir." vurgusu yapıyor.

TÜRKİYE'YE SİLAHLI MÜCADELE TEHDİDİ

"ABD ve Avrupalı müttefiklerinin, Türkiye'den beklenmedik hamleler gelmesi ihtimaline karşı hazırlık yapmaya başlamaları gerekiyor." diyen Barkey, küstahça ABD'nin Türkiye'yi tehdit ettiği 3 cepheyi şöyle açıklıyor:

- "Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'la 'kazara' da olsa küçük çaplı bir çatışma",

"Suriye'nin kuzeyinde ABD'yle bir çatışma", "Kıbrıs'ın Türk kesimindeki statükonun değiştirilmesi."

Barkey, Kıbrıs'ta atılacak bir adımın, diğerlerinden "daha dramatik" olacağını da belirtiyor.

"ERDOĞAN TEHDİTTEN ANLAR"

Barkey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tehdit edilmesi gerektiğini söylüyor ve şu ifadeleri kullanıyor:

Erdoğan risk almayı seven biri ama ABD'den gelecek ve bir hesaplaşma yaratmayı seçmesi halinde karşılaşacağı sonuçları özetleyen net bir mesajı görmezden gelmekte zorlanacaktır.

Barkey, muhalefetin parlamenter sistemin restorasyonu gibi siyasetleri göz önüne alındığında Erdoğan'ın iktidardan düşmesinin "rejim değişikliği" anlamına geleceğini söylüyor. Böylece Erdoğan yönetimine "devr-i sabık" yaratma sopası gösteriliyor.