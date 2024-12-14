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Eski futbolcu cumhurbaşkanı oldu

Eski futbolcu cumhurbaşkanı oldu
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Gürcistan Milli Futbol Takımı formasını 1992-2002 yıllarında giyen ve 2016'dan beri milletvekilli olarak görev yapan Mikheil Kavelaşvili, ülkenin 6. cumhurbaşkanı seçildi.

Gürcistan Seçim Merkezi Komisyonunca parlamentoda oluşturulan Seçim Kurulunun üyeleri, ülkenin 6. cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı.

İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin aday gösterdiği Kavelaşvili, 300 kişilik Seçim Kurulundan 224 "evet" oyu alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Bağımsızlığını 1991'de yeniden kazanan Gürcistan'da 2017'de gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanı, ilk kez 300 kişilik Seçim Kurulu tarafından seçilmiş oldu.

61 MUHALEFET VEKİLİ OYLAMAYA KATILMADI

Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını tanımayan 61 muhalefet milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Kavelaşvili'nin tek aday olduğu oylamaya katılan 225 Seçim Kurulu üyesinden 224'ü "evet" oyu verirken bir oy ise geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanı seçiminin yapılabilmesi için 300 üyeden en az 151'inin oy verme sürecine katılması gerekiyordu.

CUMHURBAŞKANI SEÇİLEN KAVELAŞVİLİ'NİN SPOR VE SİYASET TECRÜBESİ

Gürcistan'ın Bolnisi şehrinde 22 Temmuz 1971'de doğan Kavelaşvili, 1989'da Tiflis Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesinde üniversite eğitimine başladı.

1990'da futbolcu olarak spor kariyerine adım atan Kavelaşvili, 2006'ya kadar Gürcistan, İngiltere, İsviçre ve Rusya'daki futbol kulüplerinde oynadı.

Gürcistan Milli Futbol Takımı formasını 1992-2002 yıllarında giyen Kavelaşvili, 2016'da Gürcü Hayali Partisi'nden milletvekilli olarak parlamentoya girdi.

2020'de de aynı partiden milletvekilli seçilen Kavelaşvili, 28 Haziran 2022'de Gürcü Hayali Partisinden ayrılarak diğer milletvekillileriyle Halkın İktidarı Partisini kurdu.

CUMHURBAŞKANI ZURABİŞVİLİ'DEN SEÇİME TEPKİ

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hükümeti tek partili yönetim kurmakla suçladı.

Seçime iktidar partisinin gösterdiği tek adayın katıldığını bildiren Zurabişvili, bu tutumun demokrasiye aykırı olduğunu kaydetti.

Zurabişvili, ayrıca dün yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı seçiminin meşru olmadığını belirtmiş, "Bu arada hiçbir yere gitmiyorum, makamı kimseye bırakmayacağım. Buradayım ve burada olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Zurabişvili'nin açıklamalarını eleştiren Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ise yeni seçilecek cumhurbaşkanının yemin töreninin 29 Aralık'ta yapılacağını ifade etmişti.

Papuaşvili, anayasayı ihlal etmekte suçladığı Zurabişvili'nin 29 Aralık'ta görevden ayrılması gerektiğini vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 28 Kasım 2018'de Gürcistan'ın 5'inci ve ilk kadın cumhurbaşkanı seçilmişti.

Öte yandan, parlamento önünde seçime karşı protesto düzenlendi. Göstericiler, hükümetten yeni parlamento seçimlerinin yapılmasını talep etti.

 

Etiketler Mikheil Kavelaşvili Gürcistan  gürcistan cumhurbaşkanı
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