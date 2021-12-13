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Eski futbolcunun kayıp sevgilisiyle ilgili korkunç şüphe

Eski futbolcunun kayıp sevgilisiyle ilgili korkunç şüphe

ABD'de eski Amerikan Futbolu (NFL) yıldızı Kevin Ware'nin kız arkadaşının ortadan kaybolmasıyla bağlantılı insan kalıntıları bulundu.

Eski Amerikan Futbolu (NFL) yıldızı Kevin Ware'nin kayıp kız arkadaşı Taylor Pomaski'yi arayan ekipler insan kalıntıları buldu.

Teksas'ta bulunan insan kalıntılarının Ware'in kayıp kız arkadaşıyla bağlantılı olduğundan şüpheleniliyor.

Harris County Şerif Ed Gonzalez konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Şu anda, araştırmacılar kalıntıların kimliği konusunda net değil, ancak araştırmacılar bunların Pomaski davasıyla ilgili olduğuna inanıyor' dedi.

SON GÖRÜLDÜĞÜNDE KAVGA EDİYORLARDI

29 yaşındaki Pomaski'ye 25 Nisan'daki bir ev partisinden bu yana ulaşılamıyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, Pomaski en son erkek arkadaşı ile tartışırken görülmüştü.

'MUTLU SON OLMAYACAK'

Ware'in Pomaski'yi öldürdüğünden şüpheleniliyor. Kayıp şahıs arama grubu Texas EquuSearch'ün kurucusu Tim Miller, çatışmanın şiddete dönüştüğünü bildirdi.

Miller, ABC13'e yaptığı açıklamada 'Bu kesinlikle hiçbir şekilde mutlu bir son olmayacak' sözleri ile umutsuz bir tablo çizdi.

DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

41 yaşındaki eski Washington Futbol Takımı oyuncusu Ware, Haziran ayında tutuklanmıştı.

Aracı ile aşırı hız yapan Ware polis tarafından takibe alınmış ve aracından uyuşturucu madde ve otomatik silah çıkmıştı.

Etiketler abd teksas amerikan futbolu
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