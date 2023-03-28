için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:

Eski İtalya Başbakanı ve halihazırda iktidarın küçük ortağı konumundaki Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin dün akşam Milano'da hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, 86 yaşındaki liderin dün akşam saatlerinde çektiği ağrılar sebebiyle Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kontrol amaçlı kaldırıldığı ve burada bazı tetkiklerin yapıldığı belirtildi.

Berlusconi'nin bugün ya da yarın taburcu edilmesinin beklendiği ifade edildi. Silvio Berlusconi, son olarak Ocak 2022'de San Raffaele Hastanesine yatmıştı.

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.

Etiketler Silvio Berlusconi italya başbakan hastane
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar'dan yeni zirve! Altın tekrar yükselişte
Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan, Bakan Bilgin'le görüşecek
Seçim sonrası dolar ve altın için dikkat çeken iddia
Anketlere yansıdı: İşte Muharrem İnce’nin adaylığıyla ortaya çıkacak senaryolar
''EYT düzenlemesi mağduruyuz'' diyen EST ve EÇT'liler için yeni teklif
Dikkat! Seçimlerde kural değişti! İlk kez uygulanacak
Yerli otomobil Togg o ilimizde ortaya çıktı
Dışarıda iftar lüks oldu! Esnaf sinek avlıyor
Muharrem İnce'den ''Kemal Bey ile müzakere'' sürprizi
Avrasya Araştırma, MetroPOLL ve ORC'nin anketlerinden aynı sonuç çıktı