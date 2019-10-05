Eski karısına el yapımı bomba gönderdi

Ülkenin güneyindeki Carinthia eyaletindeki Guttaring kasabasında yaşayan kadın, eski kocasının gönderdiği ve içinde el yapımı bomba bulunan kutuyu açması sonucu meydana gelen patlamada ağır yaralandı.

Bombanın patlaması sonucu yaralanan üç çocuk annesi 27 yaşındaki kadın, vücudundaki ciddi yanıkların tedavi edilmesi amacıyla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun yüzde 40’ında ikinci ve üçüncü dereceden yanıklar oluşan kadın şu ana kadar iki kez ameliyat edildi.

BOMBALI KUTUYU EVİN ÖNÜNE BIRAKTILAR

Polis, adamın orduda görevli 29 yaşındaki suç ortağının, içinde bomba bulunan kutuyu, kadının evinin önüne koyduğunu belirledi. Kendisi de eski bir asker olan ve uzakta gizlenip bekleyen eski kocanın, kadının paketi almasının ardından bombayı uzaktan kumandayla patlattığı ortaya çıktı.

İnternet üzerinden bomba parçalarını sipariş eden zanlıların, yaz aylarında bir ormanda kadına yönelik bomba girişimi öncesi deneme ya