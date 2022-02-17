  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Eski milli futbolcu Charles Yohane'yi acımasızca öldürüldü!

Eski milli futbolcu Charles Yohane'yi acımasızca öldürüldü!

Eski milli futbolcu Charles Yohane'yi acımasızca öldürüldü!

Zimbabveli eski milli futbolcu Charles Yohane, futbolu bıraktıktan sonra geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü yapan Yohane, çalıştığı sırada araba hırsızları tarafından acımasızca öldürüldü.

Güney Afrika'da büyük bir üne sahip olan Charles Yohane, araba hırsızlarının saldırısına uğradı. Futbolu bıraktıktan sonra sıkıntılı bir süreç geçiren ve elindeki tüm birikimini kaybeden Yohane, taksi şoförlüğü yapmaya başlamıştı. 48 yaşında olan Yohane, hırsızların silahlı saldırısına uğradı.

ACIMASIZCA ÖLDÜRDÜLER

Taksi şoförlüğü yaptığı sırada bir grup araba hırsızının saldırısına uğrayan Yohane, aracının çalınmasını önlemek için hırsızlara direnmeye çalıştı. Elinde silahı bulunan gözü dönmüş hırsızlar 48 yaşındaki Yohane'yi arabanın içinde esir alarak kaçırdı. Kaçırdıkları yerde Yohane'yi öldüren hırsızlar arabayı alarak kayıplara karıştı.


23 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYMİŞTİ

Yohane'nin ölümü sonrası ülkenin önde gelen kulüpleri başsağlığı mesajları yayımladı. Yohane, 23 kez milli takım forması giyerken 2004 Afrika Uluslar Kupası'nda da mücadele etmişti. 2020'den bu yana işsiz olan Yohane'nin, geçimini sağlamak için taksicilik yaptığı bildirildi.

 

Etiketler hırsız araba futbolcu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
YETEEEEEEEEEERRRRR! 20 yaşındaki engelli Edanur da KATLEDİLDİ!
Özdemir, ''Süper Lig TV'yi kurarız'' demişti... Yayın ihalesinin en yüksek teklifi açıklandı
TCMB yılın 2'nci faiz kararını açıkladı
Hükümetten elektrikte ''muhtemelen''li indirim müjdesi: Yüzde 25 inecek!
Giydiği her kıyafet olay olan Gülşen'den rest: ''Namuslu görünmek kimlere kalmış''
Elektrik faturasından bıkan vatandaş çareyi buldu; talep patlaması yaşanıyor!
Yasmin Erbil, ''son dakika'' notuyla deri elbiseli, dekolteli pozunu paylaştı
Su Topu Federasyonu'ndan tepki çeken ''mayo'' paylaşımları
Merkez'in faiz kararı sonrası altın, Dolar ve Euro'nun tepkisi bu oldu
Demet Özdemir 17 bin TL’lik elbisesiyle büyüledi