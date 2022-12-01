Eski sevgilisinin görüntülerini yayan sapığa ağır ceza

Belçika'da ayrıldığı kız arkadaşının çıplak görüntülerini internet üzerinden dağıttığı belirlenen ve mahkeme kararına rağmen bunları kaldırmayan 38 yaşındaki bir erkek, 420 bin euro ceza ödedi.

Mahkeme, Belçikalı erkeğin, internette paylaştığı cinsel içerikli görüntülerini kaldırmak için yeterince çaba göstermediğini belirterek, yayında kalan her görüntü için 10 bin euro ceza verdi.

Belçika'da yayımlanan Knack dergisinin haberine göre, Flaman kesiminde yaşayan çift, 2020 yılında ayrıldı. Birkaç hafta sonra 38 yaşındaki Belçikalı erkek, intikam amacıyla ayrıldığı kız arkadaşının çıplak görüntülerini internette paylaştı.

Görüntülerinin kendi rızası dışında dağıtıldığını belirten Belçikalı kadın, Aralık 2020'de Gent Mahkemesi'ne başvurarak, eski erkek arkadaşı ve Google aleyhine şikayette bulundu.

Ayrıldığı erkek arkadaşı, görüntüleri kendisinin paylaştığını ve intikam almak için yetişkin içerikli internet sitelerinde yayınladığını itiraf etti.

Mahkeme, görüntülerin derhal kaldırılmasına karar verirken, kadının eski erkek arkadaşın, internet ortamında kaldırılmayan her görüntü başına 10 bin euro ödemesine hükmetti.

Ancak, Belçikalı kadının çıplak görüntüleri, internette dolaşmaya devam etti. Bunun üzerine kadının avukatları, 2021'in Eylül ayında yeniden mahkemeye başvurarak, Belçikalı kadına ait 42 görüntünün hala internette yayında olduğunu bildirdi.

Kadının avukatları, görüntü başına 10 bin eurodan toplam 420 bin euronun eski erkek arkadaşından tahsil edilmesi için icra takibi istedi. İcra hakimi, Eylül 2022'de başvuruyu karara bağladı ve Belçikalı kadının lehine karar verdi.

Görüntüleri yayan kişinin, görüntülerin kaldırılması için gereken çabayı göstermediğini vurgulayan icra hakimi, bu nedenle 420 bin euronun haciz yoluyla tahsil edilmesini kararlaştırdı.