Esrarengiz hastalığın nedeni mikrodalga silahlar mı?

İlk olarak 2016 yılında Küba'da tespit edilen, ardından Rusya, Çin ve Beyaz Saray'da 130'u aşkın ABD'li diplomat ve casusta ortaya çıkan ''Havana Sendromu'' hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Beyin hasarına yol açan hastalığın mikrodalga silahlar nedeniyle görülebileceği açıklandı.

Alanında önde gelen uzmanlara göre, ABD'li diplomatlarda ve casuslarda görülen gizemli "Havana Sendromu"na neden olan ve beyin yaralanmalarına neden olabilecek taşınabilir mikrodalga silahlar, son yıllarda Çin, Rusya ve ABD tarafından geliştirildi.

ABD KOD ADI MEDUSA OLAN BİR SİLAH GELİŞTİRDİ

Guardian’dan Julian Borger’ın haberine göre, WaveBand Corporation adlı ABD şirketi de 2004 yılında böyle bir silahın prototipini deniz piyadeleri için yaptı. Kod adı Medusa olan silahın, bir arabaya sığacak kadar küçük olması ve “geçici olarak etkisiz hale getirme etkisi” yaratması amaçlandı. Araştırmanın prototip aşamasının ötesine geçtiğine dair bir kanıt yok ve projeye ilişkin bir rapor bir ABD donanma web sitesinden kaldırıldı.

ETİK SORUNLAR NEDENİYLE RAFA KALDIRILDI

Proje hakkında bilgisi olan bilim insanları, insan deneylerini engelleyen etik düşüncelerin projenin rafa kaldırılmasına katkıda bulunduğunu söyledi. Ancak, böyle bir düşüncenin Rusya, Çin ya da ABD’yi muhtemelen engelleyemeyeceğini belirtti.

Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'nde nöroloji ve etik profesörü olan James Giordano, "Bu bilimin durumu, terk edilmediyse bile, çoğunlukla ABD’de nadasa bırakıldı. Ancak başka hiçbir yerde nadasa bırakılmadı" dedi.

Aynı zamanda, ABD Deniz Harp Okulu'nda biyoteknoloji, biyogüvenlik ve etik alanında kıdemli araştırmacı olan Giordano, yaklaşık iki düzine ABD'li diplomatın Havana'da hastalanmaya başlamasının ardından 2016 yılının sonlarında hükümet tarafından danışman olarak getirildi. Daha sonra ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı için hangi ülkelerin teknolojiyi geliştirdiği ve neler başardıkları konusunda bir değerlendirmede yer aldı.

RUSYA, SOVYETLER BİRLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN PROJELERİ YENİDEN DEĞERLENDİRDİ

"Eski Sovyetler Birliği'nde yürütülen çalışmaların bir kısmının Rusya tarafından yeniden değerlendirildiği ortaya çıktı" diyen Giordano, Çin'in çeşitli malzemelerin yapısını test etmek için yönlendirilmiş enerji cihazları geliştirdiğini öne sürdü.

"HERHANGİ BİR HİS OLMADAN BEYİN FONKSİYONLARINI BOZABİLİR"

Bununla birlikte Giordano, hangi ülkenin ne tür bir cihaz geliştirdiğine dair ayrıntı vermekle vermedi, ancak yeni silahların mikrodalga frekansları kullandığını ve herhangi bir yanma hissi olmadan beyin fonksiyonlarını bozabildiğini söyledi.

Öte yandan, ilk olarak 2016 yılında Küba’da görev diplomatlarda görülen gizemli hastalığa neyin neden olduğuna dair çeşitli tahminler olsa da hastalığın kesin kaynağı bilinmiyor. Son olarak başkent Washington yakınlarında Küba’da görülenlere benzer iki vaka görülmesi konuyu yeniden gündeme getirmiş, Beyaz Saray vakaları incelediğini açıklamıştı.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

2016 yılından itibaren ilk olarak Küba’da daha sonra da Rusya ve Çin’de toplamda 40 kadar diplomatın mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, hafıza, konsantrasyon, denge ve uyku sorunları yaşadığına dair haberler ABD ve dünya basınında yer almış, vakalar yoğun olarak Küba’da görüldüğü için nedeni açıklanamayan gizemli hastalığa ‘‘Havana Sendromu’’ denilmişti.

Diplomatlar, istihbarat görevlileri, askerler ve yurtdışında görev yapan diğer ABD’li çalışanlarda görülen ve beyin hasarına yol açan gizemli hastalık şimdiye kadar 130’dan fazla kişiyi etkisi altına aldı.



RUSYA'NIN SALDIRILARDAN SORUMLU OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR KANIT YOK

Öte yandan, birçok ABD yetkilisi ve kurbanı saldırıların arkasında Rusya'nın olduğuna inansa da, Moskova'nın sorumlu olduğuna dair şu ana kadar ikna edici bir kanıt yok. Bazı durumlarda, Rus askeri istihbarat (GRU) araçlarının bariz bir saldırı mahalline yakın olduğu bildirildi. Ancak GRU'nun ABD yetkililerini takip etmesi alışılmadık bir olay değil. Bununla birlikte, rusların mikrodalga teknolojisini ABD diplomatik misyonlarına karşı kullanma konusunda uzun bir geçmişi olduğu öne sürülüyor. Moskova'daki ABD büyükelçiliğinin 1960'larda ve 1970'lerin başında mikrodalga radyasyonuna maruz kaldığı tespit edildi, ancak bunun arkasındaki niyet hiçbir zaman net olmadı.i Bu olay, ABD hükümetinin gerçeği kendi diplomatlarından sakladığı ortaya çıkınca bir skandala dönüştü.

Aynı zamanda ABD, hem lazer hem de mikrodalga tabanlı kendi yönlendirilmiş enerji silahlarını geliştirmek için büyük meblağlar harcıyordu. Havana Sendromu kurbanlarından bazılarını temsil eden bir avukat olan Mark Zaid, 1960'lardan veya 1970'lerden kalma bir CIA brifing slaydına sahip olduğunu ve dökümanın bir binanın yan binadan mikrodalga fırınlar tarafından vurulduğunu gösterdiğini söyledi. Zaid, slaytın ölen bir ajans memurunun bıraktığı kişisel eşyalar arasında bulunduğunu açıkladı.