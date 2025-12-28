Etna kabusu hortladı: Dev yanardağ kül ve lav püskürtüyor!

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın, yeniden kül ve lav püskürttüğü açıklandı.

Avrupa’nın en aktif ve en yüksek yanardağı olan İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı’nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

Binlerce yıldır sık sık patlamalar yaşanan ve lav akıntıları görülen Etna Yanardağı sabah erken saatlerde yeniden harekete geçti.

Patlayan volkan, gökyüzüne kül ve duman bulutları püskürttü.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, Etna’nın zirve kraterlerindeki patlayıcı faaliyetin arttığını ve kül çıkışının kesintisiz sürdüğünü açıkladı.

Uzmanlar, uçuş güvenliği açısından risk anlamına gelen ‘kırmızı seviye’ havacılık uyarısı yayınladı.

2013'ten beri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Etna Yanardağı'nın patlaması durumunda etkisinin onlarca kilometrede hissedilmesi bekleniyor.

En riskli bölge olarak tarım açısından zengin topraklara sahip olan yanardağın eteklerinde kurulu olan kasabalar var.

Bilim insanları Etna yanardağının patlaması durumunda yerel ölçekte ciddi maddi hasar yaratabileceğini öngörse de geniş bir bölgenin yanardağdan yükselecek küllerden etkileneceğini ancak kitlesel bir can kaybı yaşanmayacağını düşünüyor.

