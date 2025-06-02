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Etna Yanardağı yine coştu! Bölgede alarm verildi

Etna Yanardağı yine coştu! Bölgede alarm verildi
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İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı'nın yeniden kül ve lav püskürttüğü bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Etna Yanardağı’nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi. Sabah erken saatlerde patlayan volkan, gökyüzüne kül ve duman bulutları püskürttü.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden (INGV) yapılan açıklamada, yerel saatle 04.14’te başlayan patlamaların kesintisiz ve yoğun şekilde devam ettiği belirtildi. Yetkililer, bölgedekilere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

DHA

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Etiketler etna yanardağı kül lav volkan
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