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Etna Yanardağı yine coştu

Etna Yanardağı yine coştu
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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, yeniden kül ve lav püskürttü.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya şubesi, yanardağın güçlü şekilde kül ve lav püskürttüğünü, kül bulutunun doğu yönünde dağıldığını ifade etti. INGV Katanya şubesi, yanardağdaki volkanik faaliyetler nedeniyle hava trafiğine yönelik kırmızı kodlu özel bir uyarı yaptı. Ancak, Katanya’daki Fontanarossa Havalimanı’nda uçuşların durdurulmadığı açıklandı. 

DHA

Etiketler etna yanardağı italya
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