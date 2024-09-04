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Euro Bölgesi ekonomisi ivme kazandı

Euro Bölgesi ekonomisi ivme kazandı
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Hizmet sektörünün yüksek seviyelerde seyretmesiyle Euro Bölgesi ekonomisi ağustosta son üç ayın en hızlı büyümesini gösterdi.

Euro Bölgesi ekonomisi, geçen ay ekonomi verilerinin pozitif seyretmesiyle birlikte canlandı.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi ekonomisi ağustosta son üç ayın en hızlı büyümesini gösterdi.

Euro Bölgesi'nde özel sektör, hizmet faaliyetlerindeki hızlı toparlanmanın etkisiyle güçlü biçimde büyüdü.

SON ÜÇ AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE SEYREDİYOR

Temmuzda 50,2 seviyesinde olan bileşik PMI, ağustosta 51'e çıktı. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son üç ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Euro Bölgesi'nde temmuzda 51,9 olan hizmet sektörü PMI da ağustosta son üç ayın en yüksek seviyesi olan 52,9'a ulaştı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Etiketler euro bölgesi ekonomi ağustos
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