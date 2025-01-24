Eurofighter Typhoon savaş uçağında korku dolu anlar

İngiltere'de kuş çarpmasının ardından savaş uçağı pilotu, kanopiyi fırlatarak acil iniş yaparken o anlar kameralara yansıdı.

İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının pilotu, kuş çarpması sonucu kokpit bölümünü saran kanopiyi fırlatarak acil iniş yaptı.

İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağına Kuzey Denizi üzerinden uçuş yaptığı sırada kokpit bölümüne kuş çarptı. Kazanın ardından pilot, kokpit bölümünü saran kanopiyi fırlatarak Lincolnshire'daki hava üssüne acil iniş yaptı.

Yetkililer, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak, kanopisi olmayan jete başka bir jetin üsse kadar eşlik ettiği ve uçuşun çok alçaktan ve yavaş bir hızda yapıldığını ifade etti.

İHA