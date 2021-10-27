Evine sığınan kadını tecavüz etti! Savunması şoke etti

İngiltere'de bir adam, yağmurda ıslanmamak için evine sığınan arkadaşına tecavüz etti. Ertesi gün kendisini arayıp, ''Bana tecavüz ettin mi?'' diye soran kadın aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı.

İngiltere'nin Preston Crown Court bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki Matthew Cawston isimli adam, daha evvelden de tanıdığı bir kadını yağmurda ıslanmaması için evine davet etti. Genç kadın da yağmurun şiddetlenmesi nedeniyle Cawston'ın teklifini kabul ederek eve girdi.

KANEPEDE UYKUYA DALDI

Cawston, arkadaşını kanepede bıraktıktan sonra uyumaya gitti. Ancak bir kaç saat sonra yeniden kadının yanına geldi ve pijamasını indirdiği kadınla zorla ilişkiye girdi. Bu sırada kadın uyandı ve Cawston'a ne yaptığını sordu. Fakat uykusu nedeniyle olanları tam anlayamadı.

ERTESİ GÜN ARADI

Durumdan şüphelenen kadın, ertesi gün Cawston'u aradı ve kendisiyle zorla ilişkiye girip girmediğini sordu. Cawston da kadından, kendisini şikayet etmeyeceği yönünde söz aldıktan sonra "Evet yaptım, azgındım. Bunun için üzgünüm" dedi.

POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU

Genç kadın, olayla ilgili polis merkezine giderek şikayette bulundu. Hemen harekete geçen polis ekipleri, Cawston'u gözaltına aldı ve cezaevine gönderdi.

İLK BAŞTA KABUL ETMEDİ

Cawston çıkarıldığı mahkemede verdiği savunmasında kadına tecavüz etmediğini söyledi. Fakat daha sonra delillerin kadın lehine olmasının ardından tecavüzü kabul etti ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, yaşananları göz önünde bulundurarak Matthew Cawston'u 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.