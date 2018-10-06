F-35 teslimatının durması üretimi kesintiye uğratabilir

F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının durdurulması durumunda, tedarik zincirinin zarar görebileceği ve uçak üretiminin kesintiye uğrayabileceği ortaya kondu.

ABD menşeli yayın kuruluşu Bloomberg, haberinde, Türkiye'yi havacılık mamullerinin üretiminde küresel bir lider olarak nitelendirerek, 5. nesil hayalet savaş uçağı F-35'lerin en önemli parçalarının Türkiye'de üretildiğine dikkat çekti.

F-35'lerin 12 milyar dolar değerindeki parçalarını Türkiye'den 10 şirketin ürettiği belirtilen haberde, kokpit ekranı teçhizatı gibi bazı parçaların da dünyadaki tek kaynağının Türkiye olduğu vurgulandı.

Haberde, F-35'in ana gövdesi, bomba bölmesi kapıları, havadan karaya ekipmanı taşıyan pilonlar gibi kilit parçalarının Northrop Grunman ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAI) ve ortakları tarafından ürettiğine değinilerek, "F-35'lerin Türkiye'ye satışının durması durumunda tedarik zinciri zarar görebilir ve uçak üretimi kesintiye uğrayabilir." ifadeleri kullanıldı.