F-35'in düşme nedeni belli oldu

Japon yetkililer, tatbikat sırasında kaybolan F-35 savaş uçağı ile ilgili açıklamada bulundu. Yetkililer, 9 Nisan’da Pasifik Okyanusu’nda kaybolan uçağın "pilotun büyük olasılıkla başının döndüğü ve uzaysal farkındalığını kaybettiği" nedeniyle düştüğünü belirtti.

F-35 savaş uçağı Misawa kentindeki bir üsten havalandıktan 28 dakika sonra radardan kaybolmuştu.

Uçağın enkazına ertesi gün ulaşılmış, daha sonra 41 yaşındaki pilotun cesedi bulunmuştu.

BBC Türkçe’nin Reuters haber ajansından aktardıklarına göre, bu, uçuşa başlamaları sonrası F-35'lerin düştüğü ikinci olay olarak kayıtlara geçti.

Japonya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın uçağın düşmesinin ardından durdurulan F-35 uçuşlarına ilave eğitimlerden sonra yeniden başlanacağı açıklandı.

“PİLOT KURTULMAYA ÇALIŞMADI”

Yapılan basın açıklamasında, "Pilotun, büyük ihtimalle baş dönmesi nedeniyle durumundan haberdar olmadığı anlaşılıyor" denildi.

Düşüşü öncesi uçağın hızının saatte 1100 kilometre olduğu belirtildi.

Yetkililere göre, pilot kuleye herhangi bir sorun rapor etmedi ve fırlatma koltuğuyla kurtulma girişiminde bulunmadı. Uçağın kara kutusuna da henüz ulaşılmadı.

Japonya, filosundaki eskiyen F-4 uçaklarını, tanesi 90 milyon dolar olan F-35'lerle değiştirme kararı almıştı.

Japonya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde halen 12 adet F-35 savaş uçağı bulunuyor.