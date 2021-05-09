Facebook, Twitter ve Instagram'dan Filistin sansürü

Gazze'de hükümet, sosyal medya platformları olan Twitter, Facebook ve Instagram'ı, Filistin'le ilgili paylaşımları takibe almak ve kapatmakla suçladı.

Hükümete bağlı basın ofisinden yapılan açıklamada, Doğu Kudüs’te yaşananlarla ilgili yapılan paylaşımlarının kriterlere uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırılmasına tepki gösterildi.

“İSRAİL’İN SUÇ ORTAĞI”

Paylaşımların silinmesine yönelik yapılan açıklamalarda, bu durumun, sosyal medya ağlarının "İsrail'in suç ortağı olduğunu gösterdiği" ifade edildi.

Facebook ve Twitter’ın bazı basın mensuplarının hesaplarını kapattığını belirten basın ofisi, İnstagram’ın da paylaşımları sildiğini belirterek, kapatılan hesapların ve silinen paylaşımların tekrar yüklenmesini talep etti.

TAKİBİN DURDURULMASI İSTENDİ

Açıklamada, bu ağlar, İsrail'in ırkçılık, nefret ve provokasyon dolu içeriklerine göz yuman bir çifte standart politikası izlemekle suçlandı.

Uluslararası insan hakları örgütlerinin, düşünce ve ifade özgürlüğü ihlalleri konusunda üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi ve Filistin'le ilgili dijital içeriklerin takibinin durdurulması istendi. Söz konusu sosyal medya ağlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.