Fas, 4 milyon doz aşıyı daha teslim aldı

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Fas yerel kaynakları, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den kalkan Fas Kraliyet Hava Yollarına ait "Dreamliner" tipi uçağın, taşıdığı 4 milyon doz AstraZeneca aşısı ile Kazablanka'daki 5. Muhammed Uluslararası Havalimanı’na indiğini aktardı.
Fas daha önce AstraZeneca'dan 2 milyon doz, Çin’in ilaç firması Sinopharm'dan da 500 bin doz aşıyı teslim almıştı.
Fas Sağlık Bakanı Halid Eyt et-Talib, toplam 65 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı planladıklarını belirtmişti.
Ülkede ulusal aşılama kampanyası 28 Ocak'ta başlamıştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 700 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.
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