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Fas'ta göçmen teknesi battı: 44 ölü

Fas'ta göçmen teknesi battı: 44 ölü

Fas'ın Atlantik kıyısında bulunan Abu Khatar kentinin 190 kilometre güneyinde küçük bir tekneyle İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan en az 44 göçmen teknenin batmasının ardından hayatını kaybetti.

Fas'ın güneyinde İspanya'ya gitmek için yola çıkan göçmen teknesi battı. Kazanın ardından Caminando Fronteras Göçmenleri Savunma Grubu Sözcüsü Helena Maleno yaptığı açıklamasında, kazada 12 kişinin kurtulduğunu ve tutuklandığını, 7 kişinin de cesedine ulaşıldığını söyledi. Maleno, kazada hayatını kaybeden 44 kişinin cesetlerinin ise hala denizde olduğunu ve bölgede çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz Mart ayında da Fas'ın güneyindeki Atlantik şehri Tarfaya kıyısındaki benzer bir olayda aralarında kadın ve bebeklerin de bulunduğu 40'tan fazla göçmen hayatını kaybetmişti.

Etiketler tekne göçmen
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