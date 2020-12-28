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  3. 28 Aralık 2020 21:14

Fazla doz korona aşısı nedeniyle 5 huzurevi çalışanı hastanelik oldu

Almanya'da bir huzurevindeki 8 çalışana fazla doz koronavirüs aşısı verilmesi nedeniyle 5 huzurevi çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Fazla doz korona aşısı nedeniyle 5 huzurevi çalışanı hastanelik oldu
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Olay, Almanya’nın Mecklenburg-Western eyaletindeki Stralsund kentinde bulunan bir huzurevinde meydana geldi. BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısında şırıngaların hazırlandığı sırada yapılan hata nedeniyle 8 huzurevi çalışanı fazla doz aldı. Çalışanlardan 5’i hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çalışanların grip semptomları gösterdiği ifade edilirken; BioNTech’ten yapılan açıklamada, huzurevi çalışanlarının normale dönecekleri belirtildi. Fazla doz aşı alan diğer 3 çalışanın da evlerinde karantinada oldukları bildirildi.

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