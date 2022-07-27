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FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı

FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Buna göre ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini 75 baz puan artırdı.

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Gözler Fed faiz kararına çevrilirken kararın ne olacağı günlerdir merak konusuydu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün yüzde 74 ihtimalle 75 baz puanlık ve yüzde 26 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edilmişti. Fed haziran ayındaki faiz kararında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Bu, 28 yılın en sert faiz artışı olmuştu. Fed, bu karardan önce en son 1994 senesinde 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmişti. Bu nedenle piyasalar Fed temmuz ayı faiz kararına kilitlenmişti. Son dakika gelişmesine göre ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.

Etiketler fed faiz karar
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