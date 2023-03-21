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Fed'in faiz kararı öncesi Elon Musk'tan dikkat çeken çıkış

Fed'in faiz kararı öncesi Elon Musk'tan dikkat çeken çıkış
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Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Merkez Bankası'na (Fed) faiz indirmesi için çağrıda bulundu.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Fed'in yarın sona erecek FOMC toplantısında faizin 50 baz puan indirilmesi yönünde karar almaya çağırdı.

Ortam yeni bir faiz artırımına hazır değil diyen Bill Ackman'ın attığı bir tweete yanıt veren Musk, "Fed'in faizi en az 50 baz puan düşürmesine ihtiyaç var" dedi.

Musk, kasım ayında yaptığı bir açıklamada da Fed'i faiz indirimine çağırmıştı.

FED YARIN FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı bugün başlıyor ve yarın sona erecek.

Fed, faiz kararını Türkiye saati ile yarın 21:00'de açıklayacak. Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının ise, 21:30'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Piyasalar Fed'den hali hazırda 25 baz puan faiz artırımı beklerken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasında vereceği mesajlar önemli olacak.

Etiketler elon musk fed faiz kararı faiz indirme
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