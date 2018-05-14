Felaket geri geliyor !

Dünya Sağlık Örgütü, Kongo'daki salgında 39 Ebola vakası görüldüğünü, 19 ölümle sonuçlanan, 39 şüpheli, muhtemel veya doğrulanmış Ebola vakası bildirildiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 4 Nisan ile 13 Mayıs arasında 19'u ölümle sonuçlanan 39 şüpheli, muhtemel veya doğrulanmış Ebola vakası bildirildiğini söyledi.



Ebola hastalığıyla ilgili olarak tanımlanan 393 kişinin de takip edildiğini söyledi.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yeniden baş gösteren ebola salgınının yayılma riskinin yüksek olduğunu belirterek, en kötü senaryoya hazırlandıklarını bildirmişti.