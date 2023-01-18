Festival faciaya döndü: 6 ölü, 200 yaralı

Hindistan'ın Uttarayan eyaletindeki geleneksel uçurtma festivalinde 3'ü çocuk 6 kişi uçurtma iplerinin boğazlarını kesmesi sonucu hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttarayan eyaletinde kışın yaza dönüştüğü günü kutlamak için geleneksel uçurtma festivali düzenlendi.

Festivalde 3'ü çocuk 6 kişinin uçurtma iplerinin boğazlarını kesmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yetkililer festivalde 200 kişinin de yaralandığını bildirirken, yaralılar içinde çok sayıda çocuk olduğunu söyledi.

Hafta sonu düzenlenen festivalde insanlar kışın yaza dönüştüğü günü kutlamak için teraslardan ve çatılardan uçurtma uçurdu.