Festivalde sahne çöktü: Ölü ve yaralılar var

İspanya'da kentinde düzenlenen Medusa Festivali'nde ana sahne çöktü. DJ performansı sırasında meydana gelen olayda, onlarca kişi yaralanırken, en az bir kişi hayatını kaybetti.

İspanya’nın Valencia kenti yakınlarında düzenlenen Medusa Festivali’nde korkunç bir olay yaşandı. Elektronik müzik festivalinde şiddetli rüzgar nedeniyle ana sahnenin çöktüğü açıklandı. Olay sonrası, en az bir kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Valencia’nın güneyindeki doğu sahil kasabası Cullera’da altı gün boyunca düzenlenen devasa bir elektronik müzik festivali olan Medusa Festivali’nde şiddetli rüzgar ve fırtına altyapıyı da etkiledi.

Fransız DJ David Guetta’nın Cumartesi günü çalacağı festivalde yaşanan talihsiz olay sonrası yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bölge polisi, yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğunu söyledi. 40 kişinin ise küçük yaralar aldığı aktarıldı.

FESTİVALE ARA VERİLDİ

Organizatörler, festivalin Facebook sayfasında yaptıkları açıklamada, “Bu sabah olanlardan dolayı çok üzgünüz.” açıklamasında bulunurken, ‘olağanüstü’ hava koşullarının bu duruma neden olduğunu belirttiler.

Organizatörler, “Sabah saat dört civarında beklenmedik ve şiddetli rüzgarlar festivalin belirli alanlarında ciddi tahrip yarattı. Biz de, katılımcıların, işçilerin ve sanatçıların güvenliğini garanti altına almak için konser alanının derhal boşaltılmasına karar verdik.” dedi.

ÜNLÜ DJ SAHNEDEYDİ

Birçok ünlü ismi ağırlaması beklenen festivalin güvenlik nedeniyle şu an için askıya alındığı duyuruldu.

Olay meydana geldiği sırada DJ Miguel Serna’nın sahnede olduğu açıklandı. Ünlü DJ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gergin bir kaç dakikaydı, daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım” dedi.

Kardeşiyle birlikte festivalde olan katılımcılardan Jesus Carretero, İspanyol televizyonu TVE’ye verdiği demeçte, “Sahneden 30 metre uzakta olduğumuz için şoktayız. Bu ben olabilirdim, herhangi biri olabilirdi” dedi.