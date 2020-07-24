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  3. 24 Temmuz 2020 21:48

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, bakın ne çıktı

Pakistan'da fıkra gibi olay yaşandı. Kurban bayramı için alınan koyunun, üzerine tutkal ile koyun yünü yapıştırılmış keçi olduğu ortaya çıktı.

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, bakın ne çıktı
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Pakistan’da 1 Ağustos’ta başlayacak olan Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile kurban satışları başladı. Pencap eyaletinde bir vatandaş ise dolandırıcılar tarafından mağdur edildi. Dolandırıcılar, vatandaşa kurbanlık koyun diye üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi sattı.

TUTKAL İLE KOYUN YÜNÜ YAPIŞTIRILDI
Vatandaş, aldığı hayvanın tüylerinin dökülmesi ile dolandırıldığının farkına varırken, keçinin üzerine tutkal ile koyun yünü yapıştırıldığı ortaya çıktı. Olayın görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. 

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