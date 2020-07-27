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  3. 27 Temmuz 2020 22:24

Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, Filipinler'in doğusunda 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem
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Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, merkez üssü ülkenin doğusundaki Caraga bölgesine bağlı Surigao Del Sur kentinin açıkları olarak belirtilen depremin yerin 65 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Büyüklüğü 6 olarak ölçülen depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi paylaşılmazken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıkladı.

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