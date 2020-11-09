Filipinler'de hapishanede isyan: 3 ölü, 64 yaralı

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Adalet Bakanlığı, ülkenin Muntinlupa kentinde güvenlik önlemlerinin azami seviyede olduğu New Bilibid Hapishanesi'nde isyan çıktığını duyurdu.
Bakanlık, mahkumların yerel saatle 08.39’da çıkardığı isyanda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 64 kişinin yaralandığını bildirdi.
Hapishaneye ilave güvenlik ekipleri sevk edilerek soruşturma başlatıldı.
Aynı hapishanede 9 Ekim’de çıkan isyanda 9 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.
New Bilibid Hapishanesi'nde 28 bin 885 mahkum bulunuyor.
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