Filistin, Barış Pınarı Harekatı'nı kınadı mı ?

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı kınadıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı için Filistin'den kınama geldiği yönünde haberler sosyal medyada yayılmıştı. Kınama haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, "Filistin, Suriye'nin kuzey sınırında olanlara dair hiçbir açıklamada bulunmadı, bulunmayacak." dedi.

"FİLİSTİN OPERASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMAYACAK"

Barış Pınarı Harekatı'nın Filistin'in kınadığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İddialarla ilgili tartışmalara ise Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki noktayı koydu. Maliki yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin, Suriye'nin kuzey sınırında olanlara dair hiçbir açıklamada bulunmadı, bulunmayacak." ifadelerini kullandı.

ARAP BİRLİĞİ TOPLANTISI

Arap Birliğinin, Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere olağanüstü toplanma çağrısına ilişkin de Maliki, detay vermeksizin Filistin olarak Arap Birliği toplantılarına her zaman katıldıklarını kaydetti. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, dışişleri bakanları seviyesinde 12 Ekim Cumartesi günü olağanüstü toplantı düzenleneceğini duyurmuştu.

Kararın Mısır'ın acil toplantı talebi ve bazı ülkelerin de bunu desteklemesi üzerine alındığını belirten Zeki, toplantının Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyon nedeniyle yapılacağını ifade etmişti.