Filistin, ilk aşısını teslim aldı
Filistin, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) ilk aşılarını teslim aldı.
Korona virüs salgınına karşı dünya genelinde aşılama kampanyaları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kamal al-Shakhra yaptığı açıklamada, Filistin'in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ortakları tarafından yürütülen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) ilk aşı teslimatını aldığını belirtti. Sözcü al-Shakhra, ilk teslimatta 38 bin doz Pfizer/BioNTech aşısı ve 24 bin AstraZeneca aşısı olmak üzere yaklaşık 62 bin doz aşı bulunduğunu aktardı.
Al-Shakhra, Sağlık Bakanlığının DSÖ'nün AstraZeneca aşısının güvenli kullanımına ilişkin nihai bilimsel kararını verene kadar aşının kullanımını askıya aldığını kaydetti.
Bakanlığın 21 Mart'ta ulusal bir aşılama kampanyası başlatacağını belirten al-Shakhra, önceliğin sağlık görevlileri ve sağlık personeli, kanser ve böbrek hastaları ile 75 yaşın üzerindeki vatandaşlara verileceğini açıkladı.
Filistin'de toplam vaka sayısı 215 bin 984'e, toplam can kaybı ise 2 bin 343'e ulaştı.
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