Filistin'de koronavirüs OHAL'i uzatıldı

Filistin, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen OHAL bir ay daha uzatıldı. Filistin'de toplam can kaybının 2 bin 314'e, vaka sayısının da 216 bin 802'ye ulaşmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Filistin'de ilk kez bir yıl önce ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA, dün süresi dolan OHAL'le ilgili Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın aldığı son kararla, Filistin'deki OHAL uygulaması birinci yılına girmiş oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde 3 Mart 2020’de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

Abbas’ın ilan ettiği OHAL, işgal altındaki Batı Şeria’nın İsrail ile Filistin arasında yapılan Oslo Anlaşması uyarınca sadece A ve B bölgelerinde uygulanabiliyor. Hamas’ın kontrolündeki Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs’ün banliyöleri ve Batı Şeria’nın C bölgelerinde bu karar uygulanmıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 2 bin 314'e, vaka sayısının da 216 bin 802'ye ulaştığını duyurmuştu.