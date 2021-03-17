Filistin'e ilk koronavirüs aşıları ulaştı

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'nün başlattığı COVAX programı kapsamında Filistin'e ilk parti koronavirüs aşıları ulaştı.

AFP'nin acil koduyla duyurduğu son dakika haberine göre koronavirüs salgınında zor zamanlar geçiren Filistin'e ilk parti Kovid-19 aşıları ulaştı.

Birleşmiş milletler ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle kurulan ve fakir ülkelerin aşıya ulaşımını sağlamak için çalışan COVAX programı Filistin'e ilk parti aşıları ulaştırdı.

İsrailli güvenlik kaynaklarına göre daha önce de 60 bin doz Pfizer ve AstraZeneca aşısı Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanı'ndan Filistin tarafındaki yetkililere teslim edilmişti.

Birleşmiş Milletlerin Orta Doğu elçisi Tor Wennesland, aşıların ulaşmasını mutlulukla karşıladığını belirtirken "Bu aşıların Gaza ve Batı Şeria'ya ulaşmış olması hem koronavirüs salgınıyla mücadeleye hem de sosyoekonomik anlamda iyileşmeye katkı sağlayacaktır." dedi.

İsrail neredeyse bütün nüfusunu aşılamışken Filistin Kovid-19 mücadelesinde hastanelerdeki doluluk oranları nedeniyle zorlanmaya devam ediyor.

Filistinli yetkililer aşılamanın pazar günü başlayacağını, öncelikli olarak 75 yaş üstü kişilerin, kanser gibi hastalıklarından dolayı riskli grupta yer alanların ve sağlık personelinin aşılanacağını belirtti.

İsrail daha önce Filistinli sağlık personeli için 5 bin doz, Filistin sınırları içinde çalışan ve yaşayan İsrailliler için ve Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşimleri için de toplamda 90 bin doz aşı temin etmişti.

İsrail Filistin'e aşı temini konusunda sert eleştirilere maruz kalmış ancak İsrailli yetkililer bunun sorumluluğunun Filistin tarafında olduğunu iddia etmişti. BAE, Gaza Şeridine 60 bin doz Rus aşısı Sputnik V yollamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria bölgesinde 156 bin koronavirüs hastası varken, bugüne kadar bin 745 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.