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Filistin’i destekleyen ünlü isim gözaltında

Filistin’i destekleyen ünlü isim gözaltında
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İsrail polisi, Filistinli şarkıcı Dellal Ebu Amine’yi sosyal medyada “Filistin’i desteklediği ve İsrail karşıtı paylaşımlar yaptığı” gerekçesiyle gözaltına aldı.

İsrail polisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Nasıra kentinde yaşayan sosyal medyada etkili şarkıcının “Filistin’i desteklediği ve olayları kışkırttığı” şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

 Filistinli şarkıcının polisin gözaltı süresinin uzatılması yönündeki talebi üzerine Nasıra Sulh Ceza Mahkemesine sevk edileceği aktarıldı.

1983 yılında Nasıra şehrinde doğan, aynı zamanda doktor ve yapımcı olan Ebu Amine evli ve iki çocuk annesi. Ebu Amine’nin Instagram hesabında 309 bin takipçisi bulunuyor. (AA)

Etiketler Ebu Amine filistin israil gözaltı Dellal Ebu Amine
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