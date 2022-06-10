Film gibi olay! Kaybolduktan 41 yıl sonra bulundu

ABD'de anne ve babası öldürüldükten sonra ortadan kaybolan ''Bebek Holly'' tam 41 yıl sonra bulundu.

Harold ve Tina Clouse, yeni evli bir çift oldukları 1980 yılı sonlarında Florida'dan Teksas'a taşınırken ortadan kaybolmuştu. Talihsiz çift birkaç ay sonra Houston'daki ormanlık arazide ölü bulundu.

Çiftin Holly Marie adında, daha 1 yaşında olan bir bebekleri vardı. Anne ve babası öldürüldükten sonra ‘Bebek Holly’ de ortadan kaybolmuştu.

Hali hazırda Oklahoma’da yaşayan 42 yaşındaki bir kadının çiftin kayıp kızları olduğu yapılan titiz araştırmalar ve DNA testleri sayesinde ortaya çıktı.

TAM 41 YIL SONRA...

Eski kayıp ve Cinayet vakalarını araştıran bir grup araştırmacı, Holly Marie Clouse'un cinayet kurbanları Tina Gail Linn Clouse ve Harold Dean Clouse Jr.'ın kızı olduğunu anladı.

Tina ve Harold’ın kemiklerinden alınan DNA’ları analiz eden araştırmacılar çiftin Kentucky'deki aile üyelerine ulaşmayı başardı.

Teksas Başsavcısı Ken Paxton'ın ofisi tarafından dün düzenlenen basın toplantısında çarpıcı bir duyuru daha yapıldı.

Paxton, cinayete kurban giden çiftin kızları Holly Marie Clouse'un şu anda 42 yaşında olduğunu, Oklahoma'da yaşadığını ve beş çocuğu olduğunu açıkladı.

GERÇEK AİLESİYLE TANIŞTI

Başsavcı gazetecilere verdiği demeçte "Holly biyolojik ebeveynlerinin kimlikleri hakkında bilgilendirildi ve geniş biyolojik ailesiyle temas halinde" dedi.

Holly ve biyolojik ailesi bu hafta başlarında ilk kez sanal olarak bir araya geldi ve Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi yakında bir yüz yüze görüşme yapmaları konusunda çalışmalar yürütüyor.

Harold ve Tina’dan en son Ekim 1980'de Teksas, Lewisville'de yaşarken haber alınmıştı.

Tina boğularak öldürülmüş, Harold ise dövülmüş, bağlanmış ve ağzı tıkanmıştı.

O zamanlar bir bebek olan Holly hiçbir yerde bulunamadı ve onlarca yıldır kayıp olarak sınıflandırılırken, çiftin iskeletleri de geçen yıla kadar tanımlanamadı. DNA, Harold Clouse'un Kentucky'deki kuzenleriyle bir eşleşme bulan araştırmacılar tarafından ortaya çıkarıldı.

KİLİSEYE BIRAKILMIŞ

Başsavcı Yardımcısı Brent Webster, bebek Holly'nin ailesi ortadan kaybolduktan sonra Arizona'da bir kilisede bırakıldığını ve onların bakımına alındığını açıkladı. Webster, "kendilerini göçebe bir dini grubun üyesi olarak tanımlayan" bir çift kadının Holly'yi kiliseye nasıl getirdiğini anlattı.

Kadın ve erkek üyelerin ayrılmasını, vejeteryan beslenme alışkanlıklarını sürdürmeyi ve deri eşya kullanmamayı veya giymemeyi kendi dinlerinin inançları olarak belirten gezgin dini grubun Kaliforniya, Arizona ve muhtemelen Teksas gibi ülkenin güneybatı bölgesini dolaştığı biliniyor.

BÜYÜKANNESİ KONUŞTU

Holly'nin büyükannesi Donna Casasanta haberi memnuniyetle karşıladı ve “Cevaplar için 40 yıldan fazla bir süredir dua ettim ve tanrı bu soruların bir kısmını açıkladı... Holly'yi bulmak için çok çalıştıkları için tüm dedektiflere teşekkür ederim. Her gün onlar için, Holly'yi bulmaları ve onun iyi olması için dua ettim." dedi.

Davayla ilgili bilgisi olan herkesin Teksas Başsavcısı Soğuk Dava ve Kayıp Kişiler Birimi ile iletişime geçmesi isteniyor.

Başsavcı yardımcısı Webster, "Holly'ye en iyisini diliyoruz. Onu bulduğumuz için minnettarız, ancak anne ve babasını kimin öldürdüğü konusundaki araştırmamıza devam etmeliyiz" dedi.