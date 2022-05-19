Finlandiya lideri Niinisto'ndan ılımlı Türkiye mesajı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Türkiye'nin ülkesine karşı olan terörizm endişelerini dikkate aldıklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmenin ardından söz alan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'ye ılımlı mesajlar gönderdi.

"YAPICI GÖRÜŞMELERE HAZIRIZ"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, "Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ikili ilişkilere sahip olmuştur" ifadelerini kullanarak, "Türkiye yönetimi üyeliğimiz konusunda endişelerini dile getirdi. NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğine bağlı olacağız. Terörizmi çok ciddiye alıyoruz. Terörü her şekilde lanetliyoruz. Aktif bir şekilde terörle olan mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin tüm endişelerini açık ve yapıcı şekilde görüşmeye hazırız" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: NATO ÜYELİKLERİNE 'HAYIR' DİYECEĞİZ

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olma sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"NATO üyeliklerine 'hayır' diyeceğiz. Bir ülke 'Hayır' derse alamazlar. NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz. NATO ile ilgili adımda malum bu İsveç, Finlandiya tüm bunlar bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar. Ve onlara yani PKK'ya YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar. Yürüyüşse yürüyüş, paçavralarını af edersiniz köprü üstlerine her yere asacaklar. Bunlar ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip bunlara ciddi manada parasal destekler de verip bunlara silah desteği veren bu ülkelerle, kendilerine de söyledik. 'NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir güvenlik teşkilatının içerisinde biz terör örgütlerini olmasını kabullenemeyiz."