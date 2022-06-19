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Finlandiya'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

Finlandiya'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki resmi düzeydeki görüşmeler yarın devam edecek” denildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO görüşmeleri ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ülkeler arasındaki görüşmelerin yarın devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanlığı Ofisi, “Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki resmi düzeydeki görüşmeler yarın Brüksel’de NATO Sekreterliği’nin ev sahipliğinde devam edecek” dedi.

Etiketler Finlandiya türkiye açıklama
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