Finlandiya'dan flaş adım: Putin'in tehditlerine kafa tuttular

NATO üyesi olmayan Finlandiya ve İsveç şubatta düzenlenen, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın masaya yatırıldığı NATO Olağanüstü Zirvesi'ne katılmasının ardından gelişen olaylarda Finlandiya'dan flaş bir adım geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu. Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır" diyerek iki ülkeyi tehdit etmişti. Tehdit 'Rusya'nın bu ülkelere de savaş açacağı' yönünde yorumlanırken Finlandiya son hamlesiyle Rusya'ya kafa tuttu. İsveç de pazartesi günü açıklamaya yapacağını bildirdi.

RUSYA'NIN TEHDİDİNE KARŞILIK

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin Rusya'nın Finlandiya'ya NATO tehdidine yanıt vermişti. Marin, Finlandiya'da NATO üyeliği konusundaki tartışmanın "Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından değiştiğini" söylemişti.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE"

Rusya'nın uyarılarına kulak asmayan Finlandiya, NATO üyeliğine başvurmak için hazırlıklara başladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin, 'Finlandiya'nın NATO askeri ittifakına gecikmeden katılmak için başvurması gerektiğini söyledi.

Ortak açıklama yapan liderler "Bu kararı almak için hala gerekli olan ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" dedi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis de "Finlandiya İttifaka katılmaya karar verdi. NATO güçlenmek üzere. Baltıklar daha güvenli hale gelmek üzere" dedi.

"NATO'YA GÜÇ KATACAĞIZ"

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliğine başvurma niyetini beyan eden açıklamanın ardından, "gelecekteki müttefik olarak NATO'yu daha da güçlendireceklerini" söyledi.

Haavisto, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in NATO üyeliğine başvurulması niyetini ifade eden açıklamasından sonra Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen oturuma video konferans yöntemiyle bağlanarak konuşma yaptı.

Finlandiya'nın NATO üyeliği için ülke içinde artan bir destek bulunduğunu kaydeden Haavisto, bu desteğin son dönemde yüzde 70'e çıktığını aktardı.

Haavisto, Cumhurbaşkanı Niinistö ve Başbakan Marin'in NATO üyeliği hakkındaki açıklamasından sonra ulusal karar verme noktasına yaklaştıklarını dile getirdi.

Finlandiya'nın NATO ile zaten yakın iş birliği içinde olduğunu hatırlatan Haavisto, "Finlandiya bölgesel bir güvenlik sağlayıcısıdır ve gelecekteki müttefik olarak NATO'yu daha da güçlendirecektir." diye konuştu.

Haavisto, ülkesinin NATO'ya katma değer sağlayacağını, savaş zamanı için 280 bin askeri, 900 bin yedek kuvveti bulunduğunu, yakın zamanda 64 F-35 savaş uçağı sipariş ettiklerini söyledi.

Haavisto, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'nın ve Finlandiya'nın güvenlik ortamını değiştirmiştir. Finlandiya doğrudan acil bir askeri tehditle karşı karşıya değildir. Seçme özgürlüğü ve ne yöne gideceğimizi belirleyecek ulusal kuralları sürdürmek Finlandiya'nın dış güvenliği ve savunmasının ayrılmaz parçalarıdır." dedi.

NATO, ÜYELİĞE KADAR DA GÜVENLİK GARANTİSİ PLANLIYOR

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin, bugün yaptıkları ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini ifade etmişti.

İsveç'in de gelecek günlerde NATO'ya katılma kararını duyurması bekleniyor.

KREMLİN: KESİNLİKLE TEHDİT

Konuya ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya girmesinin Rusya için tehdit olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya’nın NATO’ya katılmak için başvurma kararı almasını değerlendirdi.

NATO’nun genişlemesinin, bölgedeki güvenliği ve istikrarı artırmadığını savunan Peskov, "Rusya’nın, Finlandiya’nın NATO girişiyle ilgili yanıtı, NATO askeri altyapısının sınırlardaki ilerleme derecesine bağlı olacak." dedi.

Gazetecilerin, Finlandiya’nın NATO’ya girmesinin Rusya için tehdit olup olmadığına yönelik sorusunu yanıtlayan Peskov, "Kesinlikle öyledir." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya’nın durumu analiz edeceğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacağını sözlerine ekledi.

"ASKERİ ADIMLAR ATARIZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya’nın NATO’ya katılımı halinde Rusya’nın ulusal güvenliğine yönelik tehditleri durdurmak için hem askeri hem de diğer nitelikte misilleme adımlar atmak zorunda kalacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya’nın NATO’ya katılmak için başvuru kararı, bu ülkenin dış politikasında “köklü bir değişiklik” olarak nitelendirildi.

Finlandiya’nın on yıllardır askeri bağlantısızlık politikasının, Kuzey Avrupa bölgesinde istikrara hizmet ettiği ve Finlandiya’nın güvenliğini sağladığı belirtilen açıklamada, askeri faktörün rolünün sıfıra inmesinin Rusya ile Finlandiya arasındaki iş birliği ve ortaklığın temeli olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Rusya’nın Finlandiya’ya karşı düşmanca niyeti olmadığına dair güvencesinin Helsinki’ye askeri bağlantısızlık politikasını sürdürmesinin avantajları konusunda ikna ettiği kaydedilerek, “Finlandiya tarafını ittifaka üye olmaktan başka bir alternatifin olmadığına şiddetle ikna eden NATO'nun amacı açıktır: Rusya sınırlarına doğru genişlemeye devam etmek, ülkemize yönelik askeri bir tehdit için başka bir kanat oluşturmak.” ifadeleri kullanıldı.

"HELSİNKİ, BÖYLE BİR HAREKETİN SORUMLULUĞUNUN VE SONUÇLARININ FARKINDA OLMALIDIR"

Finlandiya’nın topraklarını Rusya ile çatışma alanına çevireceğine işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Helsinki, böyle bir hareketin sorumluluğunun ve sonuçlarının farkında olmalıdır. Finlandiya'nın NATO'ya katılımı, Kuzey Avrupa bölgesinde istikrar ve güvenliği koruyarak Rusya-Finlandiya ikili ilişkilerine ciddi zarar verecek. Rusya, bu bağlamda ortaya çıkan ulusal güvenliğine yönelik tehditleri durdurmak için hem askeri-teknik hem de diğer nitelikte misilleme adımları atmak zorunda kalacaktır.”

Açıklamada, Finlandiya'nın NATO’ya katılmasının uluslararası yasal yükümlülüklerinin, özellikle de tarafların ittifaklara girmeme veya bunlardan birine yönelik koalisyonlara katılmama yükümlülüğünü sağlayan 1947 Paris Barış Antlaşması'nın doğrudan ihlali olacağı kaydedildi.

NATO'DAN SICAK MESAJ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu yapması halinde memnuniyetle karşılanacağını, üyelik sürecinin hızlı olacağını bildirdi.

Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in "gecikmeden NATO üyeliğine başvurulması gerektiğini" bildiren ortak açıklaması hakkında yazılı değerlendirmede bulundu.

"SORUNSUZ VE HIZLI OLUR"

Ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, bunun Finlandiya'nın egemen kararı olduğunu, NATO'nun karara saygı gösterdiğini vurguladı. Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:

"Finlandiya, üyelik başvurusu yapmaya karar verirse NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır. Finlandiya, NATO'nun en yakın ortaklarından biri, olgun bir demokrasi, AB üyesi ve Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayan önemli bir ülkedir. NATO üyeliğinin hem Finlandiya'nın hem de NATO'nun güvenliğini güçlendireceği hakkında Cumhurbaşkanı Niinistö ve Başbakan Marin ile aynı fikirdeyim. Üyelik, NATO'nun kapılarının açık olduğunu, Finlandiya'nın kendi geleceğine karar verdiğini gösterecektir."

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin, bugün yaptıkları ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini ifade etmişti.

İsveç'in de gelecek günlerde NATO'ya katılma kararını duyurması bekleniyor.

NATO, her iki ülkenin üyeliğine sıcak bakıyor ve üyelik sürecinin hızlı olması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki ülkenin başvuru yapması halinde "resmi üyeliğin tamamlanmasına kadar geçecek sürede" Finlandiya ve İsveç'in güvenliklerinin sağlanması için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılabileceğini daha önce söylemişti.

İSVEÇ'TEN DE PAZARTESİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin'in, Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini söylemesinin ardından İsveç'in de pazartesi günü bu yönde karar vereceği öne sürüldü.

İsveç'in önde gelen gazetelerinden Expressen'in haberine göre, İsveç hükümeti, 16 Mayıs Pazartesi günü, NATO üyeliğine başvuruda bulunacağına yönelik kararını açıklayacak.

"BÜTÜN PLANLARI HAZIRLADIK"

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise konu hakkında yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuru kararı almasından sonra İsveç'in hareketsiz durmasının mümkün olmadığını söyledi.

Olası bir NATO üyeliği başvurusu için bütün planları hazırladıklarını aktartan Linde, şunları kaydetti:

"Kriterleri karşılarsak sürecin kendisinin çok hızlı ilerleyebileceği anlamına geliyor. 30 ülkenin tamamında onay süreci zaman alacak. NATO üyeliği için bizim hoş karşılanmayacağımız anlamında bir işaret yok ama oylama sürecinde bir şeyler olabileceği de ihtimaller dahilinde ön görülüyor."