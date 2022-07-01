Finlandiya'dan PKK açıklaması

Finlandiya, terör örgütü PKK'ya ek yaptırıma hazır olduklarını, terör şüphelilerin iadesi için Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı mutabakatın ardından Helsinki hükümetinden önemli bir açıklama geldi.

Açıklamayı Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yaptı. Haavisto, "PKK'ya karşı ilave adımlar atmaya ve Türkiye'den bu konuda bilgi almaya hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı, terör suçlularının Türkiye'ye iadesi konusunda kendi yasalarını izlediklerini belirtti.

PYD/YPG ve FETÖ'yü terör örgütü olarak tanıyıp tanımayacakları sorulan Haavisto, üçlü muhtıra metninin 4. maddesini işaret etti.

Finlandiyalı Dışişleri Bakanı PYD/YPG ve FETÖ'ye destek vermediklerini söyledi.